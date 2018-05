Arste oli eelmisel aastal 4569 ja nende arv kasvas 0,5 protsenti. Arstide keskmine vanus oli 51 aastat ja see ei ole viimase aasta jooksul muutunud.

Eelmisel aastal tegutses Eestis 23 750 tervishoiutöötajat, mis on 1,6% võrra enam kui 2016. aastal, selgus täna avaldatud Tervise Arengu Instituudi ülevaatest.

Eelmisel aastal oli Eestis 921 perearsti ja nende arv on 2% võrra vähenenud. Keskmiselt oli üks perearst 1432 elaniku kohta. Meie perearstide keskmine vanus jätkab kasvamist ning oli 2017. aastal 55 aastat. Viiendik neist on 65 aastased või vanemad. Samas on 4% võrra kasvanud pereõdede arv. Neid töötab Eestis 1242 ning nende keskmine vanus oli 47 aastat.

Aastaga kasvas märgatavalt nii füüsilise kui vaimse tervise taastamise ja ennetustööga tegelevate spetsialistide arv. Näiteks taastusarste töötas meil 2017. aastal 153 (kasv 7%) ja füsioterapeute 459 (kasv 6%); tervishoiuasutustes töötavaid kliinilisi psühholooge, psühhoterapeute ja psühholooge oli kokku 269 (kasv 12%).