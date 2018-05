MTÜ Naerata Ometi kutsub toetama noort Vlasi, kes vajab silmanärvi vigastuse raviks ja nägemise taastamiseks uuringuid ja operatsiooni Moskvas.

MTÜ Naerata Ometi juhatuse liikme Heiki Lutschani sõnul pöördus nende heategevusorganisatsiooni poole pere, kes palus abi oma 14-aastase poja silmaoperatsiooni toetuseks, mida Eestis paraku ei teostata. „Vlasi silmanärv sai vigastada juba sünnituse käigus, kuid ravi Eestis ei ole tulemusi andnud ning aastate jooksul on probleem süvenenud,“ rääkis Lutschan. Tänaseks on poisi nägemine veelgi halvenenud ning silmalihaste kärbumise tõttu on probleem kandunud üle ka teisele silmale.

Kuna Eestis Vlasi jaoks vajalikke uuringuid ja operatsiooni ei teostata ning seega siinsetest haiglatest abi pole saadud, otsustas poisi pere pöörduda uues lootuses Moskvas asuvasse kliinikusse Jasnõi Vsor. Moskva kliiniku professori sõnul on võimalik seal poissi opereerida ja tema nägemine taastada.