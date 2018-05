Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti ja Eesti perearstide seltsi juhatuse arutelul leiti, et üks peamine lahendust vajav väljakutse on perearstide suur töökoormus, mis toob kaasa arstide läbipõlemise ning patsientide rahulolematuse. Nii tekib olukord, et suure töökoormuse tõttu lahkuvad tööturult arstid, kes normaalse töökoormuse korral võiks veel aastaid töötada.

Allesjäänud arstide koormus aga kasvab veelgi. Perearstid näevad lahendusena nimistutele optimaalse piirsuuruse määramist, mis annaks võimaluse pühendada patsientide terviseprobleemide lahendamiseks rohkem aega.

Üha enam lisandub perearstide nimistutesse ka patsiente välisriikidest ning nende nimistutesse lisamine vajab lisaanalüüsi.

„Perearstide roll on unikaalne. Perearstil on võimalik märgata inimese terviseprobleemi õigel ajal ja suunata ta vajadusel tervishoiusüsteemis edasi, kuna just perearstikeskusesse pöördub inimene esmaselt. Peame koos analüüsima, kuidas tervishoiukorraldus saab perearsti selles töös parimal viisil toetada,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Peamise võimalusena nähakse siin infotehnoloogilisi võimalusi. Perearstide infosüsteemid vajavad kaasajastamist ning tarkvara arendused peavad olema kooskõlas muutunud vajadustega. Tulevikus peavad infotehnoloogilised tugisüsteemid toetama koostööd patsiendi, perearsti ning eriarsti vahel, mis eeldab koostööd kõikide osapoolte vahel.