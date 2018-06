CNNi terviseuudised kirjutavad, et päikesekreem ei kaitse mitte ainult vähkkasvajate ja valusa päikesepõletuse eest. Sel on oluline roll ka edevuse seisukohast. Uuringute kohaselt kaitseb päikesekreem kasutajat fotovananemise – kortsude tekke, tumedate plekkide ja nahaelastsuse vähenemise eest, mida põhjustab päikese ultraviolettkiirgus.

Täna algas enamikus Eesti supelrandades ametlik rannahooaeg. Et päikesest saaks pigem sõber kui vaenlane, tasub päikese käes viibides lisaks kainele talupojamõistusele kasutada päikesekreemi.

Mikrotopograafia abil naha seisukorda mõõtes leiti, et päikesekreemi aktiivsetel kasutajatel esines naha vananemise märke 24 protsendi võrra vähem kui grupil, kes kreemi ei kasutanud või tegi seda ebakorrapäraselt.

Päike kahjustab nahka erinevat tüüpi kiirguste abil. UV-B kiired on peamiseks nahavähi ja päikesepõletuste põhjustajaks. Fotovananemine on eelkõige seotud UV-A kiirgusega, mis röövib nahalt loomuliku võime vormi hoida ning tekitab tedretähne ja nn maksaplekke. Fotovananemine ei ole osa naha loomulikust vananemisest – seda on võimalik vältida.

Seega tasub päikesekreemi ostes lisaks selle SPF faktorile jälgida, et kreem kaitseks nii UV-A kui ka UV-B kiirte vastu.

Ehkki päikesekreemid on aja jooksul järjest tõhusamaks muutunud, ei kaitse need siiski ohjeldamatu päikese käes viibimise eest, seda eriti keskpäevasel ajal. Päevasel ajal väljas viibides peaksid päikesekreemi kasutama ka tumedama nahaga ja kergesti päevituvad indiviidid, annab nõu Mayo kliinik.