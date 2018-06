Hävitab tselluliidi

Kofeiini, mis on paljude tselluliidi-vastaste toodete oluline osa, leidub kohvipaksus mõistagi ohtralt. Hõõru soovitud piirkondi kohvipaksu ja oliiv- või kookosõli seguga ning saad häirivast apelsinikoorest peagi võitu.

Suurepärane seebiasendaja

Seep otsas? Ära muretse, kohvipaks koorib hetkega nahalt mustuse ja vanad naharakud.

Lõhnaeemaldaja

Kui külmik või prügikast on hakanud ebameeldivalt lehkama, pane sinna lihtsalt paber veidikese kuiva kohvipaksuga ning jäta paariks päevaks seisma. Tulemused on üllatavad!

Uut jõudu juustele!

Kohvipaksu juustesse hõõrumine rikastab su kiharaid toitainetega ning annab neile uue hingamise.

Naturaalne potipuhastaja

Kohvipaksu leebelt abrasiivsed osakesed teevad sellest suurepärase puhastusvahendi pottidele, pannidele ning mitmetele tõrksa mustusega kodusele pindadele.

Grill läikima

Aeg grill välja tuua ja läikima lüüa! Pole probleemi. Pane nuustikule veidi kuivanud kohvipaksu ning nühi grill puhtaks. Kõigest 5 minutiga on kleepuv mustus kadunud.

Vabane kirpudest

Parim looduslik vahend kirpude peletamiseks oma lemmiku kasukast on hõõruda sinna kohvipaksu. See toimib ka juhul, kui kirbud on su lemmiklooma juba vallutanud.

Peleta sipelgaid

Kui oled kimpus sipelgatega, puista kohvipaksu pindadele, kus sipelgaid märkasid. Sa ei näe neid enam kunagi.

Väeta taimi

Kui soovid oma taimedele looduslikku ja odavat lisajõudu anda, on kohvipaks asendamatu vahend. Kohvipaksus on palju koostisosi, mida taimed kasvamiseks vajavad.

Hädas tigudega?

Teod on su aia vallutanud? Kasuta kohvipaksu. Puista seda veidi taimede ümber ning teod ei külasta sind enam.

Ära lase kassil mööblit kraapida

Kui soovid kassi mööblist eemal hoida, sobib selleks suurepäraselt kohvipaks. Laota seda veidi mööbli ümber ja kiisud püsivad eemal kuna ei armasta kohvi lõhna.

Sind kimbutavad sääsed ja herilased?