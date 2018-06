Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelgid ootavad tallinlasi Vabaduse väljakul verd loovutama 5. ja 6. juunil kella 12−18, et kinkida abivajajatele nende järgmine sünnipäev. 5. juunil algusega kell 11 loob rõõmsat ja pidulikku meeleolu Kaitseväe orkester.

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp selgitab: „Doonoritelke ootab ees kaheteistkümnes töösuvi ning suvised telgid on muutunud Eesti verekeskuste töö loomulikuks osaks. Kui telkide projekti algusaastatel oli kõige olulisemaks, et telgid aitaksid tagada suvist doonorivere vajadust, siis nüüd on kujunenud väga oluliseks lisaväärtuseks doonorluse populariseerimise tahk, sest telgid on kõigile avatud ning nähtavad. Tihti tullakse niisama uudistama ja infot saama ning pärast seda lõpeb külaskäik tihti eduka vereloovutusega. Tore on see, et tullakse peredega ning nii nakatuvad doonorlusepisikuga ka lapsed.“ Lomp rõhutab, et verekeskuse tegevus on lihtne ja mõistetav ning see omakorda on tekitanud doonorluse ümber väga positiivse fooni.

Nagu eelmistelgi aastatel tuuritavad doonoritelgid tänavu egiidi all „Ka doonor on riigikaitsja!“. Ringi sõidetakse mai lõpust septembri keskpaigani, peatudes üheksas Eesti linnas: Tallinnas, Keilas, Raplas, Paides, Haapsalus, Rakveres, Pärnus, Tartus jaViljandis. Telgituur kestab 20 päeva. Doonoritelkide tuuri avalöök oli 22. ja 23. mail Pärnus, kus kahe päevaga külastas rõõmsaid kollaseid telke suisa 303 pärnakat. Tehti 238 vereloovutust, esmaseid doonoreid saadi juurde 53. Pärast Tallinna jõuavad telgid Rakverre, Keilasse, Paidesse, Viljandisse, Raplasse, Haapsallu ja Tartusse ning telgisuvi lõppeb 12. ja 13. septembril taas Pärnus.

Kui 12 aastat tagasi loovutas telkides 525 liitrit verd 1167 inimest, siis 2017. aasta suvel anti Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse, Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse ja Pärnu Haigla veretalituse doonoritelkides verd kokku 1358 liitrit 3018 inimese poolt. Doonorite sõbralikku perre lisandus 480 esmadoonorit.

Doonoritelkide projekt saab teoks tänu koostööle Päästeameti, Kaitseväe, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, maa- ja linnavalitsuste, Maanteeameti, Kaitseväe värbamiskeskuse, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Kaitseliidu, Eesti Punase Risti, AS Tallink Grupi ja paljude teistega. Ülo Lombi sõnul teevad telkide juures koostööd kõik need institutsioonid, kes otseselt või kaudselt tunnevad muret ja vastutust inimeste elu ja tervise pärast.