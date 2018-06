Eestis läheb aastas vabasurma üle 200 inimese

Kohtunik vene bandiidile: "Te olete juba kolmandat korda kohtu ees. Kas teil perekond ka on?"

"On küll," vastab bandiit. "Isa istub kinni, ema on alkoholismiravil, õde lõbumajas. On veel vend, aga tema on muuseumis."

"Vähemalt on teie peres ka üks korralik inimene," märgib kohtunik.

"Ah, mis korralik ta ikka on!"

"Saan aru. Te kadestate teda."

"Mina?! Teda?!"

"Muidugi."

"Kuulge, te olete hulluks läinud. Milleks ma peaksin teda kadestama? Ta sündis koera peaga, siis pandi ta piirituse sisse ja saadeti muuseumisse."