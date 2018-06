Enamikule inimestest on suvi õuesolemise aeg – koos rannamõnude, grillimise, saunatamise, matkamise ja loodusega. Kõige sellega kaasneb aga veel miski: satikad. Mil iganes suvel välja minna, luurab seal parvedeviisi kihavad, ronivaid ja lendavaid putukaid, kes ootavad pidusööki.

See pole sugugi lõbus. Kiire ja mugav on haarata keemiast pakatavate tõrjevahendite järele, mis sisaldavad tõhusat kemikaali dietüültoluamiidi ehk deeti. Kuid on ka looduslikumaid võimalusi ärritavatest elukatest pääseda. Naturallivingideas.com annab näpunäiteid, kuidas täiel rinnal suve nautida.

Kaneel