Ajal, mil hariliku kuuse võrsed on veel pehmed ja õrnad, tuleb haarata korv ja korjata neid puhtast loodusest (suurest maanteest kaugemal) suisa kilode kaupa, et pikal sügisel ja talvel saaks lisada vitamiine ning muid kasulikke aineid smuutidele, salatile, taimeteele jm.

Kodus.ee kirjutab, et pehmetes salatirohelistes okkanupsudes on C-vitamiini üle kahe korra rohkem kui näiteks mustades sõstardes. Kuusekasvus on rikkalikult karotinoide jt bioaktiivseid aineid, palju on mineraalaineid, eriti rauda, kaaliumi ja magneesiumi. Rohkelt on mikroobidevastase toimega parkaineid.

Parim aeg on kuusevõrseid korjata 3–5 cm pikkusena. Noore võrse maitse on mõnusalt hapukas, vananedes muutub maitse vaiguseks ja mõrkjamaks. Säilitada saab võrseid sügavkülmas või kuivatatult, võib teha siirupit ja köhatinktuuri.