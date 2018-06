Teinegi verd andma tulnud naine Kätlin on enda sõnutsi võtnud veredoonorluse oma südameasjaks. „Ma olen iga aasta käinud verd andmas ja siia telki on hea lähedal tulla. Samuti olen käinud ka verekeskustes. Mul isa käis ka väga tihti verd andmas ja ilmselt olen selle temalt pärinud,“ sõnab naine.

„Mind tõi täna siia verd loovutama see, et olen ise tegelikult vajanud sünnitusel vereülekannet ja tänu sellele olen ma alati mõelnud, et teen selle tagasi ja aitan teisi abivajajaid. Kuna olen hästi soodsas eas ka, siis olen ikka üritanud tulla verd loovutama,“ põhjendab veredoonor Marit enda tulekut.

Oma verd tulid loovutama ka sõbrannad Anne ja Anneli, kelle sõnul just reklaam juhatas neid doonoritelki. „Sõbranna haaras mind kaasa, väga hea idee ja mõeldud- tehtud,“ sõnab Anne.

Anne lisab, et on ka varem käinud verd annetamas, kuid aastaid tagasi. Anneli märgib, et tema mees on regulaarne veredoonor ja verd annetanud koguni 50 korda.

Suvised doonoritelgid on muutunud Eesti verekeskuste töö loomulikuks osaks

“Kui projekti algusaastatel oli kõige olulisemaks, et telgid aitaksid tagada suvist doonorivere vajadust, siis nüüd on nendest saanud väga olulised lisaväärtused, sest telgid on kõigile avatud ning nähtavad. Tihti tullakse niisama uudistama ja infot saama ning pärast seda lõpeb külaskäik tihti eduka vereloovutusega,“ sõnab Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp.

Regionaalhaigla verekeskuse õde Tiina Animägi sõnul on vereannetajate hulk olnud aastate jooksul stabiilne. „Kui on olnud verepuudus, siis me kutsume enda juurde doonoreid ja nad on tulnud. Minu arust on see toiminud,“ sõnab Animägi.

Tiina Animägi märgib, et üldjuhul on telkides käinud verd annetamas paljud inimesed. „Meil on telkides loodud väga head tingimused ja ebahügieeniline siin ei ole. Praegugi on väljas suur tuul ja meil on uksed kinni,“ sõnab naine.

Veredooritele on aga kindlaks määratud kindlad reeglid ja nõuded. “ Inimene, kes tuleb verd andma peab olema söönud, puhanud, terve, samuti ei tohi ravimeid tarvitada, peab kaaluma vähemalt 50 kg ja olema 18−60 aastane. Kui inimene nendele reeglitele vastab, siis ta saabki üldjuhul verd anda,“ kinnitab Animägi.

Vere andmist inimene kartma ei pea. „Nõel on natukene jämedam kui analüüsi võtmise nõel, kuid see piirkond, kust me verd võtame on valuvaba. Verevõtmise ajal saab doonor mõelda, et ta teeb heategu ja päästab teiste inimeste elu. Me keegi ei tea, millal meil endil vereülekannet vaja läheb,“ sõnab Animägi.

Tiina Animägi sõnul vajatakse verekeskusesse kõige enam Rh-negatiivset verd, kuna sellise veregrupiga inimesi on vähe. „Kui patsiendil läheb seda veregruppi vaja, siis hakkame tavaliselt üleskutset tegema ja inimesed, kes on Rh-negatiivse verega tulevad üldjuhul kohale.“

Pärast vere annetamist peaksid inimesed andma oma kehale puhkust. „Ei ole vaja minna trenni, sauna, tähtis on tarvitada rohkelt vedelikku ja selline hea rahulik päev endale teha,“ lisab Animägi.

Esmadoonor peab arvestama, et ajaliselt võtab protseduur aega kuni üks tund. Vaja teha doonorikaart ja läbida erinevad meditsiinilised etapid.

Doonoritelgid tuuritavad mööda Eestimaad mai lõpust septembri keskpaigani, peatudes üheksas Eesti linnas: Tallinnas, Keilas, Raplas, Paides, Haapsalus, Rakveres, Pärnus, Tartus ning Viljandis.