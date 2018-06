Üldiselt võib öelda, et juba kohvitassitäiest marjadest päevas saab piisavas koguses kõiki kasulikke aineid. Oluline on süüa marju iga päev väikeses koguses, mitte harva ja palju. Peab siiski meeles pidama, et marjade puuviljahapped võivad põhjustada kaariest. Kohe pärast marjade söömist ei tohi hambaid harjata, sest see kulutab hambaemaili.

Marjad on meie organismi kaitsvate toitainete suurepärased allikad. Suvisel hooajal, mil värsked marjad kõikjal saadaval, peaks oma keha väikeste vitamiinipommidega kindlasti turgutama. Piisab vaid kohvitassitäiest päevas, et anda oma organismile vajalikus koguses kõiki kasulikke aineid, kirjutab kodus.ee .

Marju peaks sööma just siis, kui nad valmivad. Kõige parem on segada kokku erivärvilisi marju. Astelpajumarjades ja murakates on karotinoide, millest mõned on A-vitamiini allikad. Mustikates, mustades sõstardes ja punast värvi marjades on antotsüaane. Kõikides marjades on flavonoide.

Kas Eesti mari on parem?

Kindlaks on tehtud, et külmas kliimas kasvavatel marjadel on saagikus küll väiksem, kuid marjad on toitainerikkamad. Mida kaugemal põhja pool marjad kasvavad, seda toitainerikkamad nad on. Samuti on nende marjade seemnetes sisalduv õli oma koostiselt parem.

Kuidas mõjutab marjade söömine veresuhkrut?

Marjades on suhkrut, nii et nende söömine suurendab veresuhkrusisaldust nagu iga teinegi toit. Kuid marjade eriline omadus on see, et nendes on ka aineid, mis suhkrusööstu veres tagasi hoiavad, seega ei põhjusta marjades olev suhkur nii järsku veresuhkrusisalduse kasvu nagu sama koguse suhkru söömine ilma marjadeta. Marjad on seega kasulikud nii tervetele inimestele kui ka erinevatele riskirühmadele.

Kas marjade söömine on kasulik silmadele?

On leitud, et mustikate söömine on silmadele kasulik. Ka astelpajuõli võib vähendada silmade kuivust – suu kaudu manustatud astelpajuõli leevendab kuiva silma sündroomist põhjustatud sügelust ja punetust.