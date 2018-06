TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse vanemspetsialist Iveta Tomera kutsub kõiki ennast testima. „HI-viirus on tänapäeval krooniline haigus, mida saab ravimitega kontrolli all hoida, nii et edasi nakkumise oht peaaegu puudub. Kuid selleks peab olema oma nakatumisest teadlik,“ ütles Tomera. „Ennast regulaarselt testides hoolid nii enda kui ka oma partneri tervisest.“

SA Koos HIV Vastu looja ja juhi Vilja Toomasti sõnul on tänane teadlikkus HIVst ja selle levikust vananenud. "Ikka veel arvatakse, et HIV levib peamiselt geide ja narkootikume süstivate inimeste seas. Tegelikkuses on tänased uued HIVi nakatujad tavalised üle 30-aastased ja heteroseksuaalsed inimesed," selgitab Toomast. "Sellest tulenevalt ei tea hinnanguliselt ligi viiendik HI-viiruse kandjatest, et nad viirust kannavad. Testida ei julgeta või ei peeta vajalikuks.“