1. Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg

2. Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg

3. Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg

4. Sulfur D4 37,5 mg

5. Sulfur D10 37,5 mg

Mida see aga tegelikult tähendab? D tähendab astmeliselt tehtavaid lahjendusi, vastavalt: D1 1:10, D2 1:100, D3 1:1000 jne.

Ehk inimkeeli lahtikirjutatuna on selle preparaadi koostis järgmine:

1. lood-angervaksa lahjenduses 1: 1 000 000 - 75 mg

2. lood-angervaksa lahjenduses 1: 10 000 000 000 - 75 mg

3. lood-angervaksa lahjenduses 1: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - 75 mg

4. väävlit lahjenduses 1: 10 000 - 37,5 mg

5. väävlit lahjenduses 1: 10 000 000 000 - 37,5 mg.

Nii et kokkuvõttes on see preparaat 0,0025% ulatuses väävel, 0,000005% ulatuses angervaks ja 99,9975% ulatuses on täiteaine (laktoos)!

Artiklis soovitab homöopaat tarvitada seda preparaati viirushaiguste perioodil. Õnneks on hingamisteede viirusnakkuse näol tegemist iseparaneva haigusega, mis paraneb hoolimata mikrokoguses väävli sissevõtmisest koos laktoosiga.