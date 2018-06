Teadlased on juba ammu tuvastanud seose kõrge vererõhu ja soolatarbimise vahel. Soolarikas dieet kiirendab ka autoimmuunsete haiguste nagu polüskleroosi kulgu.

Viimased uuringud kinnitavad, et rohke soolatarbimine võib saatuslikuks saada mitmetele kasulikele soolebakteritele, mis omakorda tõstab vererõhku ja mõjutab immuunsüsteemi toimimist, kirjutab medicalnewstoday.com.

Mis on Lactobacillus?

Järjest enam teadlasi on asunud uurima, millist rolli mängivad bakterid haiguste tekkes, kuid soolestikubakterite mõju on uuritud suhteliselt vähe. Soolestiku seisundi ja probiootikumide mõju teistele keha süsteemidele, näiteks kardiovaskulaarsele tervisele, tuleb seega põhjalikumalt uurida.

Ehkki teadlased olid juba välja uurinud, et soolestikubakterid mõjutavad Th17- rakke, oli asjaolu, et keedusool tapab kasulikke baktereid, uus leid.

Perekonna Lactobacillus piimhappebakterid, keda leidub kääritatud toitudes – hapukapsas, jogurtis ja juustus – on kasulikud bakterid, need kaitsevad organismi haiguste eest.

Ei saa välistada, et soolale tundlikke baktereid, mis on organismile sama olulised kui Lactobacillus, on veelgi. „Mis puudutab soolestikubakterite mõju haiguste ravis ja nende ennetamisel, võib antud uuring olla jäämäe tipp,” olid teadlased elevil.