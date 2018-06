Kas seksida öösel või on selleks mõni parem aeg? Kas seksida väsinuna ja vastumeelselt või oodata õigemat hetke?

Järjekordne pingeline tööpäev on selja taga ja kodus on enne magamaminekut veel tuhat tegemist. Saaks ainult voodisse! Voodis märkad, et sinu kaaslane on ärkvel ja ootel...Kas seksida või hoopis magada? El Paisi terviseportaal BuenaVida kirjutab, et kolmandik Hispaania naistest ja 22,8 protsenti Hispaania meestest on seksinud siis, kui neil tegelikult polnud selleks soovi. Uuring põhineb 1050 intervjuul. Miks nad olid sellega nõus? Enamik vastanuist ütles, et nad seksid, säilitamaks oma suhet. Kõlab loogiliselt, sest keegi ei taha oma partnerile öelda ei, otsida loobumiseks ettekäändeid ja valmistada kaaslasele pettumust.

Aga kas teisi valikuid polegi? On ju teada, et seks ja kohustus on vastandid ja midagi head sellest ei sünni.