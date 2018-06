2. Ole tähelepanelik toidu puhtuse suhtes.

Liha ja kala peab olema hästi läbiküpsetatud. Pese puu- ja juurvilju enne söömist.

3. Joo ainult pudelivett.

4. Kasuta kondoomi.

Kondoom on ainus vahend vältida mitmeid suguhaigusi, mida võid oma uutelt tuttavatelt saada.

5. Väldi kontakti hulkuvate koerte ja kassidega.

Risk, et turist nakatuks marutaudi, on küll üsna väike, kuid see on suurem, kui liigutakse ka väiksematesse kohtadesse.