Kas lahkamisel on näha, kuidas sa oled elanud? Patoloogiaprofessor Tom Böhling räägib Iltalehtis, missuguste leidudega ta oma töös kokku puutub.

1. Kopsud

Kopsukahjustused ja vähk, mille põhjuseks on olnud suitsetamine, on näha juba palja silmaga. Mikroskoobi all võib kopsukoes näha kroonilist põletikku. Seda, kui lahkunu on aeg-ajalt tõmmanud paar sigaretti, siiski näha pole. Nende kopsudes, kes on elanud suurlinnas, võib leida süsinikuosakesi. Mustad kopsud, millega koolilapsi hirmutatakse, võib seega saada ka suurlinnas elades.