Kevadsuvi on pingeline aeg: eksamid, tööde kuhjumine enne puhkust. Ja veel see piinav peavalu! On see pingepeavalu või hoopis migreen?

Peavalu põhjuseks võivad sageli olla ilmamuutused, stress, unehäired, aga ka mehaanilised põhjused, näiteks liiga tugev juuksekumm. Ka rühivead ja hormonaalse tasakaalu häired võivad viia peavaludeni, kirjutab ajakiri Lisa.

Kuna kõik ei lähe oma peavaludega arsti juurde, siis jääb nii mõnigi migreen diagnoosimata. Valude põhjuse saab leida ja diagnoosi panna siiski arst.