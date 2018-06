Üksindus on halb südamele ja võib viia enneaegse surmani, väidetakse uurimuses, mida esitleti hiljuti kardioloogide EuroHeartCare 2018 kongressil.

Uuringus leiti, et üksindustunne on suurem mõjutaja kui seik, et inimene elab üksi. Nüüdisajal elab aina enam inimesi üksi, kuid see ei pruugi tähendada, et inimene tunneb end üksildasena ja sotsiaalselt isoleerituna. Samas võib inimene elada kellegagi koos, kuid tunda üksindust. Uuriti 13 463 erinevate diagnoosidega patsienti (südame isheemiatõbi, arütmia jt).

Uuriti, kas nad elavad üksi või mitte ja muu hulgas küsiti, kas neil on kellegagi rääkida, kui nad seda vajavad.

Leiti, et üksindustunne on seotud viletsamate tulevikuväljavaadetega hoolimata sellest, mis tüüpi südamehaigusega on tegemist. Üksindus suurendab naistel suremuseriski kaks korda ja meestel peaaegu kaks korda.

Nii naistel kui meestel, kes tundsid üksindust, olid kolm korda rohkem tõenäolisemad ka ärevuse ja depressiooni sümptomid ja neil oli halvem elukvaliteet kui neil, kes üksinduse üle kurtnud.