Eesti on õigel ajal teinud raskeid valikuid, et tagada meie inimeste vajadustele vastav arstiabi. Selle alus on solidaarne tervishoiusüsteem, kus ligipääs on tagatud kõigile ja kõik ka panustavad ühiselt, vajadusel nõrgemaid toetades, ütles president Kersti Kaljulaid täna Maailma Terviseorganisatsiooni konverentsil Tallinnas.

Erinevad tulevikuprognoosid ennustavad sissetulekute ebavõrdsuse suurenemist ja see avaldab survet tervishoiule ja sotsiaalkuludele. Nende väljakutsete lahendamiseks on president Kaljulaidi sõnul oluline mõista, et tõhusad tervishoiusüsteemid peavad edendama nii tervist kui ka jõukust. „Selline mõtlemine on eriti oluline väikeriigis nagu Eesti, kus iga inimene ja tema panus ühiskonda on oluline.“

Riigipea selgitas, et pärast iseseisvumise taastamist oli Eesti sissetulekute tase väga madal, nende suurenemine on aga aidanud ka meie tervishoiusüsteemi arendada. „Meie jaoks on olnud väga oluline seda tõhusalt teha ja vältida tarbetut bürokraatiat, mis süsteemi keerulisemaks muudaks,“ selgitas riigipea, lisades, et e-teenuste areng on siin palju kaasa aidanud. „Meil on digiretsept kasutusel juba mõned aastad, aga selle algus oli päris keeruline. Just eriti vanemad inimesed olid harjunud sellega, et tulid arsti juurest ära paberretsept näpus. Usun, et see on üks raskemini läinud e-teenuse kasutusele võtmine, aga saime hakkama. Ja nüüd on meil tänu X-teele ühine digiretsept ka Soomega.“

Eesti jaoks on oluline, et inimene maksaks ise võimalikult vähe oma taskust tervishoiule juurde. Loomulikult on see president Kaljulaidi sõnul suur pingeallikas, sest ükski riik ei suuda rahastada kõike ja seetõttu tuleb ka Eestis tasuda ise näiteks hambaravi, ravimite ja ka väga kalli või eksperimentaalse vähiravi eest. Siiski pakub Eesti tervisekindlustatud inimestele enamikku haiguste ravi katvatest teenustest: „Eesti kulutab tervisele 6,7 protsenti SKT-st, mis on palju väiksem kui ELi või OECD keskmine. Sellegipoolest olen kindel, et meil on tervishoiusüsteem, mis aitab ka meie ühiskonna kõige haavatavamatel liikmetel vajalikku ravi saada,“ ütles president Kersti Kaljulaid.

Täna ja homme Tallinnas toimuv Maailma Terviseorganisatsiooni konverents „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks: et mitte keegi ei jääks maha“ tähistab 10 aasta möödumist Tallinna harta allkirjastamisest.