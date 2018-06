Intervjuu Herbalife Nutrition fitnessieksperdi Linda Patkovskaga sellest, kuidas tervislik ja aktiivne elustiil ning õige ja tasakaalustatud toitumine võivad viia soovitud elukutse valikuni. Tema isiklik töökogemus ja tee fitnessimaailma – väljakutsed ja võidud, tõusud ja mõõnad, põnevad kogemused ja karjääri jooksul saadud tunnustused.

Kui kaua olete tegelenud fitnessiga ja kuidas leidsite tee fitnessimaailma?

Ausalt öeldes olen fitnessiga tegelenud juba 16 aastat. See kõik sai alguse tütre sünniga. Igal juhul oli minu spordimaailma sisenemise põhjus üsna erakordne – selle asemel, et kaotada kaalu, soovisin hoopis kaalus juurde võtta. Olin 160 cm pikkune ja kaalusin 54 kg.

Hakkasin treenima personaaltreeneri abiga. Hoolimata asjaolust, et enda arvates läks mul päris hästi, ei olnud minu eluviis piisavalt tervislik, kuna ma ei järginud korralikku režiimi ega tasakaalustatud toitumist.

Välismaal elades jätkasin funktsionaalseid treeninguid ning uurisin erinevaid materjale fitnessi kohta. Kui esimest korda seda katsetasin, siis proovisin 20-minutilist programmi 2 tunni jooksul [naerab] ja see väsitas mind väga. Sellele vaatamata tundsin tõelist huvi selle treenimisviisi vastu. Olin juba pikemat aega proovinud erinevaid harjutusi ja lugenud raamatuid, kui äkitselt jõudsin äratundmisele, et elan juba mõnda aega treenides ja korralikult toitudes ning viljelen aktiivset ja tervislikku eluviisi. Kui sellele äratundmisele jõudsin, siis vaatasin ennast kriitilisest vaatenurgast ja küsisin endalt: „ Miks ei võiks saada sellise elustiili propageerimisest minu elukutse?“

Nii osalesingi 5 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides asuval jõu- ning personaaltreenerite ja liikumisteadlaste ühenduse NSCA kursustel. Seal õppides tekkis mul hulgaliselt küsimusi, kuid keegi ei osanud neile vastata hoolimata kõigist mulle jagatud materjalidest, kuna kursused olid veebipõhised. Soovisin teemasse süvitsi minna ja mõista seoseid fitnessi ja korraliku toitumise vahel, seega võtsin vastu väljakutse ja alustasin personaaltreeneri koolituse programmiga, et saada Itaalia koolitajatelt treeneri sertifikaati, kuna elasin siis Itaalias.

Vaatamata erinevatele väljakutsetele, lõpetasin programmi edukalt ja hakkasin tööle personaaltreenerina. Lisaks oli minu eesmärk õpetada kulturismi ning liitusin kulturistide assotsiatsiooniga, et seda kõige pisimate detailideni mõista. Samaaegselt hakkasin osalema võistlustel ja ükskord saavutasin kohalikel Itaalia võistlustel isegi kolmanda koha.

Eelmise aasta septembris läksin tagasi Lätti ja omakorda oktoobris hakkasin tööle organisatsioonis Herbalife Nutrition, mis on toonud kaasa suurepärase koostöö oma valdkonna professionaalidega, kes on mulle andnud mitmeid näpunäiteid tervislike eluviiside ja õige toitumise kohta, mis käivad käsikäes spordi ja treeningutega.

Millised on senini olnud suurimad takistused Teie karjääri jooksul ja kuidas olete suutnud säilitada motivatsiooni selles valdkonnas töötamisel?

Sport on olnud minu elustiil ja hobi juba viimased 20 aastat. Mind on alati ümbritsenud positiivsed ja kenad inimesed – see on aidanud ka minul endal positiivseks jääda.

Millised on Teie soovitused algajale, kes soovib treeningutega alustada?

Soovitan konsulteerida professionaaliga – vähemalt tuleks alguses konkreetsed harjutused vastavalt treeneri juhistele läbi teha. See annab teile täiendava kindlustunde ja aitab lihastel harjuda erinevate harjutustega.

Teine oluline tegur treeningutega alustamisel on korralik ja tasakaalustanud toitumine. Minu isiklik nõuanne on eineid regulaarselt planeerida ja kindlasti süüa treeningute vahel. Soovitav on süüa 5….6 väiksemate portsjonitega söögikorda ühes päevas. Lisage oma toidunimekirja kala, tailiha, kiudaineid sisaldavad köögiviljad ja puuviljad, millel on positiivne mõju teie heaolule ning seedesüsteemile.

Siiski ei ole saladus, et tänapäeval elame palju energiat ja aega nõudvat tempokat elu. Arvan, et väga hea alternatiiv toitumisele on n-ö „nutikas toit". See tähendab, et toit sisaldab kõiki tähtsaid ja vajalikke toitaineid. Üks minu lemmikutest on jook Herbalife Formula 1 Protein Shake, mis sisaldab ühes portsjonis 18 g taimseid proteiine. Saad seda jooki segada näiteks oma lemmikpuuviljade ja marjadega. See on tasakaalustatud toit kõigest ühes klaasitäies.

Minu üldine soovitus on aga, et tegutsege rahulikult ja kontrollige sammhaaval harjutuste ning toitumise mõju organismile. Sellise lähenemisega saavutate parima tulemuse.

Palun kirjeldage, kui palju sõltub kaalulangus õigest toitumisest ja kui palju on vaja kaalu kaotamiseks treenida?

Pean tunnistama, et kaalukaotuse kõige olulisem faktor on õige ja tasakaalustatud toitumine – see nõuab 78% sinu jõupingutusest, ülejäänud 22% hõlmab endas treeninguid. Ja veel on oluline, et need komponendid tuleb omavahel ühendada!

Millised on toitumissoovitused neile, kes alles alustavad kaalulangetamisteekonda ja kui nad kogevad sellel teel raskusi?

Pidage meeles, et raske töö ja kirg suudavad liigutada suuri mägesid! Minu kogemusele tuginedes on väga oluline roll õigel ja tasakaalustatud toitumisel ning see ei tähenda nälgimist: maksimaalne vahe toidukordade vahel peaks minu arvates olema 3 tundi – niisiis 5-6 söögikorda päevas; teine oluline reegel on tarbida kõiki vajalikke toitaineid – valke, süsivesikuid, rasvu, vitamiine ja mineraale. Teie keha kasutab valke kudede ehitamiseks ja taastamiseks, need on olulised ka ensüümide, hormoonide ja teiste kehale vajalike kemikaalide tootmisel. Valk on oluline struktuurikomponent luudes, lihastes, kõhredes, nahas ja veres.

Tasakaalustatud hommikusöök on oluline tervisliku toitumise faktor, kuna see varustab sind pikemaajaliselt energiaga, rikastab sinu keha toitainetega ja aitab vältida ebatervislike toitude söömist.

Ärge unustage suupisteid, see on ideaalne lahendus söögikordade vahel ja hoiab teie ainevahetuse hõivatuna. Herbalife Formula 1 Express söögibatoon on tervislik ja käepärane suupiste, kuna seda on mugav kaasa võtta ja kohe peale treeningut süüa.

Kuidas jätkata motivatsiooni kadudes dieedi pidamist?

Esiteks proovige üles tähendada kõik märgatavad muutused. Teiseks pidage meeles, et peate dieeti enda jaoks ja see on kõige olulisem motivaator. Kolmandaks, ärge kartke proovida lisatooteid, mis aitavad õigel rajal püsida ja varustada oma keha kõigi kasulike ning vajalike toitainetega, näiteks proovige jooki Herbalife Nutrition Formula 1 Protein Shake ja valgupulbrit Formula 3 Personalized Protein Powder. See on mõeldud just aktiivse eluviisi viljelejatele, kuna see sisaldab soja ja piimavadaku valku, mis aitab säilitada lihasmassi ning on kasulik luudele.

Üldiselt on edu võtmeks tasakaalustatud toitumine koos regulaarsete treeningutega.

Kas soovitate tarbida vitamiine ja toidulisandeid?

Muidugi soovitan, kuna peate neid niikuinii tarbima tänu piisavale stressile, karmidele ilmastikuoludele ja teistele silmapaistvatele tervisega seotud kitsaskohtadele. Sealjuures on oluline toita oma keha vitamiinide ja mineraalidega, et aktiveerida organismi biokeemilisi protsesse, antioksüdantset toimet ja kaasa aidata paljudele muudele kehas toimuvatele protsessidele. Tulemuste saavutamiseks proovige vitamiinide ja mineraalide kompleksi Herbalife Nutrition Formula 2 Vitamin and Mineral complex, mis mõeldud nii naistele kui meestele. Mõned uuringud näitavad, et osadel naistel on tõsiste luuprobleemideni viiv kaltsiumipuudus. Kuna toode sisaldab kaltsiumi ja teisi vitamiine, siis see aitab tulevikus selliseid terviseprobleeme vältida.