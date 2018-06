"Tegemist on kahe riigi vahelise haiglaga, kus saavad nii plaanilist kui erakorralist abi mõlema riigi naised. Valgas elab 13000 inimest. Valga haigla teenuseid kasutavad aga ka paljud lätlased, kuna tegemist on piirilinnaga. Te soovite sulgeda renoveeritud sünnitusosakonna haiglas, mis asub Tartust 90-120 km kaugusel, kus paljudest punktidest on sõiduaeg pikem kui 1 tund. Samas jätate lahti Põlva ning Võru haigla osakonnad, mis asuvad Tartule lähemal," kirjutab Volmer.

Oma kirjas sotsiaalministeeriumile, Tartu ülikooli kliinikumile, Eesti naistearstide seltsile, Valga vallavolikogule ja haigekassale kirjutab Volmer, et viimase kolme nädala jooksul on Valga haiglas toimunud kaks äkksünnitust, kus sünnitaja poleks ligi 100 kilomeetri kaugusele Tartusse jõudnud.

Volmer toob näiteks juuni alguse juhtumi, kus rasedal patsiendil kaasnes platsenta enneagse irdumisega rohke verejooks, mis tekitas eluohtliku seisundi nii emale kui lootele. "Valga haiglas sai teostatud erakorraline keisrilõige, mis päästis nii ema kui lapse elu," kinnitab arst ning lisab, et raseda transport Tartusse oleks lõppend traagiliselt.

Arsti sõnul ei ole platsenda irdumisega patsiente palju, kuid nende arv hakkab

sagenema. "Platsenta enneaegne irdumine rohke verejooksuga on minul olnud sellel aastal ka Kuressaare haiglas tööl olles. Ka siis sai ülikiire tegutsemise ja keisrilõikega päästetud ema ja lapse elu."

"Ka üks elu kaotada, on liiga kõrge hind, kui tegelikult on võimalik seda ära hoida sünnitusosakonna tööle jätmisega," rõhutab Volmer.

Naistearst toob välja, et kolme nädala jooksul on Valga haigla sünnitusosakonnas toimunud kaks äkksünnitust ning need sünnitajad ei oleks jõudnud kiirabi transpordiga ülikooli kliinikumi, vaid oleks sünnitanud autos.

2017a tehtud kokkuvõtetest selgus, et alla kahe tunni sünnituse kestvus oli 20 sünnitajal ja alla kolme tunni sünnituse kestvus oli samuti 20 sünnitajal. "See patsientide arv on potentsiaalseks sünnituseks kiirabiautos või Valga haigla EMOs," leiab Volmer.

Arst kinnitab, et Valga haigla sünnitusosakond on andnud kvaliteetset sünnitusabi kõik need aastad, mis on eksisteerinud. Osakonnas töötab pädev ja kvalifitseeritud meeskond, kellede töötatud aastad ja kogemused

võimaldavad ka edaspidi tagada kvaliteetse sünnitusabi. Sünnitusabi kvaliteet ei sõltu sünnituste arvust, vaid professionaalsest meeskonnast.