Arstide liit peab Jämejala sundravipatsiendi käitumist lubamatuks ning taunib poliitikute ja ametnike passiivsust, sest olukorra tõsidusest pole aru saadud ning vastutust veeretatakse üksteise kaela.

Möödunud nädalal vapustas avalikkust uudis, et Jämejala psühhiaatriakliiniku sundraviosakonnas viibiv kahekordne tapja Vladimir Jarikov keeldub ravist ning ähvardab arste, õdesid ja hooldajaid. Lisaks on ta alates septembrikuust regulaarselt teinud ja YouTube'i laadinud videosid, kus võib näha haiglat, teisi patsiente ja töötajaid.

Arstide liit on seisukohal, et samaväärselt patsientide ohutusega tuleb arstiabi osutamisel igal juhul tagada ka arstide ja teiste töötajate ohutus. Ohtliku teo toime pannud patsientide kohtupsühhiaatriline sundravi on küll tervishoiuteenus, kuid kätkeb endas ka sunnimeetmeid, mis on vajalikud ühiskonna ja sageli ka patsiendi enda turvalisuse tagamiseks.