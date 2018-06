Kedagi ei üllata enam uudised, et laste ülekaalulisus on võtmas epideemia mõõtmed. Toiduliidu korraldatud tasakaalustatud toidu konverentsil kõneldi sellest kui globaalsest murest - maailmas on iga neljas laps ülekaaluline. Kuidas saaks olukorda parandada?

Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht, pediaater Lagle Suurorg rääkis ülekaalulisusest arsti pilgu läbi. Laste kaalutõusu viimase 30 aasta jooksul on nimetatud lausa dramaatiliseks. Hinnanguliselt arvatakse, et aastal 2025 on maailmas ülekaalulisi lapsi 268 miljonit, kellest 91 miljonit on adipoossed ehk rasvunud. Eestis võiks see hinnanguliselt tähendada 40 000 ülekaalulist last aastal 2025 ja need kõik vajaksid meditsiinilist tähelepanu.

Ülekaalulisus ja selle raskeim vorm rasvumine mõjutab peaaegu kõikide lapse organite talitust, sealhulgas vaimset tervist. Ülekaalulisest lapsest saab u 40% juhtudest ka ülekaaluline täiskasvanu. Ülekaalulistel noortel naistel on näiteks 3-4 korda suurem terviseoht raseduse ja sünnituse ajal ning ka sündiva lapse seisundile, kinnitavad uuringud.