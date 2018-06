Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi rahvuskaart toimetas Eestisse

kingitusena Tallinna lastehaiglale ning mitmele õppe- ja

haridusasutusele kokku üle 6000 eksemplari “National Geographic Kids

Almanac’i “.

Tore idee toetada Tallinna lastehaiglat ja erinevaid haridusasutusi ingliskeelsete trükistega tekkis aprilli alguses toimunud Eesti vabariigi presidendi USA visiidi raames Marylandi osariigi rahvuskaardi ning Marylandis tegutseva Eesti IT-ettevõtte Datel juhtide ühisest arutelust.

“Alguses pakkusin välja, et rahvuskaat võiks ingliskeelsete lasteraamatutega toetada Tallinna Lastehaiglat, kuid kuna trükiste hulk kujunes nii suureks, siis said toreda kingituse veel hulk erinevaid haridus- ja õppeasutusi Tallinnas ning Narvas. Suurepärane, et hea idee suudeti rahvuskaardi poolt nii kiiresti ja suures mahus ellu viia,” tundis Dateli välisturgude juht Carl Pucci heameelt.



Maryland ja Eesti on olnud alates 1993. aastast USA Rahvuskaardi

riikliku sõpruslinnade programmi partneriteks, sõpruslinnade suhted on

loodud kümne Marylandi ja Eesti linna vahel. Eesti üks suuremaid

IT-ettevõtteid Datel tegutseb USA turul 2013. aastast.