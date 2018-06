Mesilasmürgi allergiat on kõige enam keskeas täiskasvanutel, tunduvalt harvem lastel, kirjutab portaalis mesionhea.ee Tartu ülikooli lastekliiniku vanemteadur ja kliinikumi arst-õppejõud Kaja Julge .

Kui mesilane nõelab, tekitab see enamikul vaid väikse punetuse ja turse, kuid mõnel inimesel võib see põhjustada eluohtliku reaktsiooni, mis vajab kiiret abi.

Mesilase nõelamisest võib tekkida paikne või kogu keha reaktsioon. Nõrga reaktsiooni puhul tekib 2-3 cm läbimõõduga valulik sügelev ala. Tugevama reaktsiooni korral on turses ala suurem kui 10 cm, see tekib minutite või tundide jooksul ja võib püsida päevi, isegi nädalaid. Kaasneda võib lümfisõlmede suurenemine, lümfiteede põletik ja palavik.

Näo, eriti silmade piirkonda tekkiv turse võib olla eluohtliku reaktsiooni tunnuseks. Anafülaksia või selle kahtluse korral tuleb kutsuda kiirabi või viia inimene raviasutusse.

Kes peaksid vältima nõelamist?

Mesilase nõelamist peaksid igal võimalikul moel vältima kõik need, kellel on kunagi juba olnud raske reaktsioon. Üliraskete reaktsioonide tekke risk on suurem vanemaealistel, südame rütmihäiretega ning kaasuvate hingamisteede allergiatega inimesed. Mesilase nõelamist peaksid vältima ka rasedad.

Millal peab kutsuma kiirabi?