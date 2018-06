Maalastel on väiksem risk haigestuda astmasse kui linnalastel. Aga kui linnalaps ei pääse maale, siis äkki on abi, kui tuua hoopis metsamulda linnakoju? Uuringud näitavad, et väikse lapse immuunsüsteemi arengule on kasulik, kui ta kasvab maal, kus on mitmekesine mikrofloora. Nüüd tahavad Soome uurijad selgitada, kas kasu võiks olla ka metsamulla toomisest linnakoju. Iltalehti kirjutab, et kuude Kuopio linnakoju viidi vaibad, kuhu on laboratooriumis lisatud metsamulla mitmekesist mikrofloorat.

Iga sellist vaipa on rikastatud 30 g metsamullaga. Korra kuus uuritakse nii vaipade kui kodu mikrofloorat ja vaipadesse lisatakse uut mulda. Vaibad on asetatud esikusse, et inimesed käiksid kindlasti nende kaudu.

Isegi ühes grammis metsamullas on kümneid või isegi sadu miljoneid mikroobe. Soovitakse, et poole aasta pärast on linnakodu senisest rikkalikuma mikroflooraga ja sellest oleks tervisele kasu. Kuna kõik linnalapsed ehk ei pääse maale, siis otsivad uurijad võimalusi, kuidas tuua maad linna. Uurijate hinnangul on lapse esimene eluaasta väga oluline immuunsüsteemi kujunemise ja hilisemate haiguste ennetamise seisukohalt.