Eelnevad uuringud on toonud välja, et öökullidel ehk neil, kes eelistavad hilja magama minna, on üle kahe korra suurem risk depressiooni tekkeks. Samas ei arvestanud need uuringud ka teisi riskifaktoreid, mistõttu oli raske öelda, kas inimene ärkas depressiooni tõttu hiljem või nn öökullitüüpidel oli kõrgem depressioonirisk.

Uurijad leidsid muu hulgas, et õhtuste tüüpide ehk öökullide hulgas oli rohkem neid, kes polnud abielus, elasid üksi ja olid suitsetajad ning ebaühtlase magamaminekumustriga.

Maga, liigu, naudi valgust

Leiti, et varajastel tõusjatel on siiski 12-27% madalam risk olla depressiivne kui vahepealsetel tüüpidel. Ja öökullidel on 6% kõrgem risk kui vahepealsetel tüüpidel.

Kas oled lõoke, vahepealne tüüp või öökull, on paljuski mõjutatud geenidest. Mõned uuringud näitavad, et geenid, mis mõjutavad meie eelistusi, millal magama minna ja ärgata, mõjutavad ka depressiooniriski.

Ehkki uuring näitas seost kronotüübi ja depressiooni vahel, ei tähenda see, et öökullidel tekib kindlasti depressioon. Leiti, et see seos on siiski väiksem, kui eelnevad uuringud on näidanud.

Aga kas öökullid saaksid midagi teha, et vähendada depressiooniriski?