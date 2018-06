Sooja armastavad nii inimesed kui ka sääsed, puugid ja herilased. Et suvest rõõmu tunda, soovitab farmatseut Maret Makko üht-teist varuda nii nii hammustuste-nõelamiste ennetuseks kui ka leevenduseks.



Sääsed ei armasta teepuuõli lõhna

Sääskede ja ka teiste lendavate putukate eest kaitsevad eelkõige sobivad riided ning muidugi erinevad tõrjevahendid nagu spreid ja kreemid. Üldjuhul on nende toimeaeg ligi kuus tundi ning pikemalt õues viibides tuleks kaitset uuendada.



Sääsehammustus ei ole küll mürgine, kuid tekitab sügelevaid kuplasid. Põletikulistele kupladele võiks peale määrida rahustavat geeli, hüdrokortisooni salvi või teepuuõli. Tõsisema ärrituse ja sügeluse puhul võib aidata allergiatablett. Tundlikuma naha ja tervisemuredega inimesed, samuti lapsed võiksid eelistada looduslike toimeainetega tooteid – näiteks ei meeldi sääskedele teepuuõli lõhn.



Mesilasi ja herilasi meelitavad magusad lõhnad

Loodusesse minnes tuleks vältida magusa parfüümi kasutamist ja murul magusate-värskete roogade söömist, kuna need meelitavad herilasi ja mesilasi iseäranis kiiresti kohale. Eriti ettevaatlik tuleks olla mesipuude või herilasepesade läheduses ning torgata saamise ennetamiseks mitte käia paljajalu.



Nõelata saades tekib pea kõigil inimestel punetav ja valulik kubel, mis möödub enamasti päeva või paariga. Torkekoht tuleks kohe desinfitseerida, samuti võib sellele määrida rahustavat aaloegeeli või teepuuõli, suurema paistetuse hoiab ära allergiatablett.



Puuke leidub ka linnaaias ja pargis

Ekslikult arvatakse, et puugid varitsevad ainult metsas, ent tegelikult leidub neid ka linnaaias ja tühermaadel. Puugid võivad kanda mitmeid haigusi, millest levinuimad on entsefaliit ja borrelioos. Esimest saab ennetada vaktsineerimisega, teisi haigusi paraku mitte. Nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed võiksid enne loodusesse sõitmist küsida apteegist tõhusat puugitõrjevahendit, mille toime kestab keskmiselt neli tundi, seejärel peaks kaitset uuendama.



Kontrolli ennast!

Suveõhtutel võiks enne magamaminekut nii endal kui ka pereliikmetel kontrollida, kas puuk pole ennast juustesse, kõrvatagustesse või põlveõndlasse ära peitnud. Sisse söönud puugi leidmisel võib putuka ise pintsettidega eemaldada, selleks ei ole vaja pöörduda spetsialisti poole.

Puuki ei tohi eemaldamise käigus keerata ega pigistada ja hammustuskoht tuleb pärast korralikult desinfitseerida. Kui puugi hammustuskoht muutub põletikuliseks, hakkab valutama või selle ümber tekib ring, siis tuleb pöörduda kohe perearsti poole, isegi kui sümptomid ei tundu tõsised.

Suvi on alles ees ja kindlasti ei tohiks putukate pärast jätta loodusesse minemata. Pigem tuleks varuda sobivad puugi- ja sääsetõrjevahendid, soetada väike pudel teepuuõli, mõni rahustav geel ning vajadusel ka allergiatabletid.