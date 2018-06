Kuidas tulla toime piinava söögiisu ja magusakiusatustega? Ära haara kohe šokolaadi! Ajakiri Kunto Pluss pakub lahendusi, kuidas oma isud paremini kontrolli alla saada. 1. Sööd edasi, kuigi kõht on juba täis. Vale valik. Pole vaja alati taldrikut tühjaks süüa! Inimesel on loomupärane omadus süüa võimalikult palju, kui toit on lähedal. Nüüdisaja inimesel on söögid kogu aeg lähedal, kuid see toob talle kasu asemel rohkem kahju.

Õigem valik. Teadvusta endale, et sinu sees on n-ö õgijageen ja parem on hoida igasugused kiusatused endast eemal. Söö väiksematelt taldrikutelt, kuhu ei mahu nii palju toitu. Ära tõsta toidupotti lauale, vaid jäta see pliidile. Valmista väiksemad toiduportsud. Osta vaid selliseid maiustusi, mis on väikestes pakendites. Söö väiksemaid portse ja ära üldse osta koju rammmusaid ja ebatervislikke sööke. Süües küsi endalt: kas ma olen veel näljane? Kui ei ole, siis lõpeta kohe söömine! Rusikareegel on, et söö nii palju, et kõht oleks täis, mitte nii, et kõht tahab lõhki minna.

2. Tahad kogu aeg süüa, kui sul on igav või tunned end kurvana. Vale valik. Ära loodagi, et su meeleolu paraneb, kui käid pidevalt köögist süüa toomas ja vitsutad need sohval teleka ees sisse. Õigem valik. Tunnista, et tunned end halvasti ja sul on tohutu kiusatus minna kööki hõrgutisi tooma. Tee endale selgeks, et kõne all on vaid tunne ja ajuimpulss. Küsi endalt, miks ma tegelikult süüa tahan? Märkad, et sul on ehk lihtsalt igav, soovid söömisega parandada meeleolu või on sul raske ühel kohal paigal istuda. Kui oled selle selgeks mõelnud, siis küsi endalt, mida muud sa võiksid teha. Hea on mistahes meelepärane tegevus, mis ei tähenda söömist ja aitab sul mõtted söögist eemale viia. 3. Keset tööpäeva tabab sind tugev väsimus Vale valik. Katsud end ergutada rohke kohvi, koolajookide ja magusaga. Õigem valik. Vaata üle oma eluviis. Mõtle, kas magad piisavalt ja leia rohkem aega ööuneks. Lepi sellega, et loomulikku ööpäevarütmi kuulubki mõningane energiataseme langus pärastlõunati. 4. Tööpäev lõpeb tugeva peavaluga. Vale valik. Ostad leevenduseks suure šokolaadi ja sööd selle koduteel ära. Õigem valik. Kaalu, kas peale šokolaadi on ka muid võimalusi, et valu leeveneks ja pakuksid kehale paremat valikut. Osta allikavett ja banaani. Tee viieminutiline joogi- ja söögipeatus, enne kui edasi ruttad. 5. Pärast trenni on tohutu soolaseisu. Vale valik. Ahmid sisse paki kartulikrõpse. Õigem valik. Soolaseisu tuleb sageli vedelikupuudusest. Ära unusta juua trenni ajal ja ka pärast seda piisavalt vett. Söö tervislikke toite, mis sisaldavad ka soola, näiteks täisteraleiba, lahjat juustu ja kala. 6. Stressis keha nõuab maiustusi ja kiirtoitu. Vale valik. Sööd palju rasvast kiirtoitu, magusat ja šokolaadi, et saada lisaenergiat ja leevendada stressi. Lohutad ja premeerid end söögiga. Päeval jood liiga palju kohvi ja õhtul liialdad veiniga. Vahel pead rangeid dieete, et kaal langeks, aga see lisab veelgi stressi.