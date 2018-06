Kolmandik Eesti lastest on ülekaalulised. Miks on teema nii oluline? „Last tuleb vaadata kui tervikut. Ülekaal on riskifaktor kõikidele haigustele, eelkõige südamehaigustele,” rõhutab Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht, pediaater Lagle Suurorg, kes on aastakümneid uurinud laste tervist ja pühendunud nende ravimisele.