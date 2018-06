Kas ka sina oled see, kes veedab puhkuse esimesed päevad sageli hoopis haigevoodis? Ajakiri Kunto Plus selgitab, miks haigused ründavad just puhkuse esimestel päevadel ja kuidas seda vältida.

Puhkuseni on jäänud vaid nädal, aga enne seda on veel oluliste tööde tähtajad. Teed ka lisatööd, sest tahad ju enne puhkust töölaua n-ö puhtaks saada. Peas keerlevad puhkusemõtted, sugulased ootavad, millal külla tuled, ja igatsed juba sõpru näha. Peaks välja mõtlema ka mingi plaani, kuidas laste aega sisustada. Kuidas ma seda kõike jõuan? Õudne stress!

Puhkuseks valmistumise stress on üks põhjusi, miks jääd haigeks just puhkuse esimestel päevadel.Stressihormoonid aitavad keskenduda kiirel ja pingelisel ajal, aga kui puhkus algab, siis võidki märgata, et oled lõpuks täiesti kurnatud.Stress vähendab organismi vastupanuvõimet ja nii hakkavadki haigused kergemini külge. Kusjuures pingelisel ajal võivad sul jääda märkamata haiguse esimesed tunnused

Mis aitaks? Katsu vähendada stressi enne puhkust. Kõiki töid ei pea jõudma valmis ja ehk saad osa kohustusi kolleegidele anda.