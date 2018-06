Kui putukas on hammustanud, on väga raske ennast tagasi hoida, et pakitsevat kohta mitte kratsida. Mis annab hammustuste puhul leevendust?

Apotheka aptekeer Karolin Nõmm selgitab, et kui putukas on hammustanud, tuleb esimese asjana hammustuse koht puhta vee või antiseptikuga ära puhastada, et vähendada ärritust ja sügelust. Kui vähegi võimalik, ei tohiks hammustuskohta kratsida, sest nõnda suureneb põletiku tekke risk.

Mis aitab sügeluse vastu?