Maitsetaimedes on tähtsaid vitamiine ja eeterlikke õlisid, mis soodustavad seedimist ja rahustavad. Kui kasutada oskuslikult maitsetaimi, siis võib kasutada vähem soola, mis pole tervisele nii kasulik.

Maitsetaimed annavad toidule hea maitse ja sobivad kaunistuseks. Kuid neil on ka tervistavaid omadusi.

Sidrunmeliss sisaldab rahustavaid aineid, mis leevendavad lihaspingeid ja aitavad unehäirete korral. Arvatakse, et sidrunmeliss leevendab ka põletikku. Sidrunimaitseline taim sobib magustoitudesse, näiteks jäätisesse, aga ka külmadesse kastmetesse ja salatitesse. Maitsev ja rahustav on melissitee.

Basiilik on eriti hea naistele

Basiilik sisaldab rohkelt eriti naistele vajalikku rauda ning ka A- ja C-vitamiini. Mõned uuringud on viidanud, et basiilikul on ka rahustav ja stressivastane toime. Lisa basiilikut toitudesse valmistamise lõpul või kaunistuseks. Basiilik sobib salatitesse, pitsa ja pasta peale, suppidesse ja taimetoitudesse.