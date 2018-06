Mida rohkem istud, seda suurem on risk surra terviseprobleemide tõttu. Mida aga teha, kui igapäevane töö eeldab istumist? Täpselt nii süngelt võib kokku võtta meditsiiniajakirjas Annals of Internal Medicine oktoobris 2017 avaldatud teadusartikli (Patterns of Sedentary Behavior and Mortality in U.S. Middle-Aged and Older Adults: A National Cohort Study), mis peegeldas uuringut ligi 8000 inimesega. Publikatsiooni andmetel on risk väikseim neil, kes istuvad maksimaalselt 30 minutit korraga ning leiavad vahepeal võimalusi liikumiseks. Liiguta ennast

Inimene on loodud liikuma. Kui oleme passiivselt ühes asendis, siis mingid lihasgrupid kannatavad pinge all. Lisaks aeglustuvad vereringe ning ainevahetus. Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeudi Katre Lust-Mardna sõnul on klassikalise istuva kontoritööga seotud mitmed vaevused. „Levinud kaebused on valud alaseljas, pinge kaela- ja õlevöötmes, randme- ja küünarliigese probleemid,“ loetles Lust-Mardna, kelle sõnul muutub pika istumise peale aeglaseks ka inimese aju ehk kannatab tööviljakus.