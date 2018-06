Kindlasti tead, et osadel inimestel vallandub depressioon pimedal ajal, kuid osadel inimestel on täpselt vastupidi - suvi vallandab depressiooni tunnused. Eksperdid pole kindlad põhjuste suhtes, kuid arvatakse, et oma osa on pikkadel päevadel ja kuumusel. Suvedepressiooni spetsiifilised tunnused on söögiisu vähenemine, unehäired, kalaukaotus ja ärevus.

Päike paistab, linnud laulavad, suvekontserdid ja -festivalid ootavad - aga sina ei tunne sellest mingit naudingut. Tundub, et kõik on rõõmsad ja õnnelikud, aga sind valdab äng ja jõuetus. Suvi! Peaksid ju tundma end rõõmsalt ja lõõgastunult, aga ei, täpselt vastupidi. WebMD kirjutab, mis võiks olla selle põhjused.

Depressioon suvel? Depressioon peaks ju olema talvel, pimedal ajal? Kuid on inimesi, kes kalduvad depressioonile just siis, kui on palju valgust ja rohkem vaba aega.

Kes on kannatanud depressiooni alla, see teab, et sageli leevendavad depressiooni kindlad rutiinid. Kuid suvel läheb ju tavapärane päevarutiin täitsa sassi - ja mõnedele võib see olla väga stressirohke. Kui sul on väiksed lapsed, siis pead neile suvel iga tund, iga päev leidma huvitavat tegevust. Kui su lapsed on ülikoolis, siis võid äkki avastada, et pärast pikka äraolekut on nad saabunud koju. Suvi muudab su töörežiimi, une- ja toitumisharjumisi ja kõik see võib viia depressioonini.

2. Häbi oma keha pärast

Kui ilmad lähevad soojemaks, võtame riiidekihte vähemaks, kuid paljud inimesed tunnevad tohutut ebakindlust oma keha pärast. Neil on piinlik kanda lühikesi pükse ja ujumisriideid. Aga paljud toredad suvised tegevused on ju seotud vee ja rannaga ning mõned inimesed hakkavad selliseid olukordi vältima, et mitte tunda piinlikkust.

3. Raha vähe?

Suvi võib olla üsna kallis: üritused, külalised, väljasõidud. On ju puhkus, eks! Kui peres on lapsed, siis võib palju kuluda ürituste, laagrite või lapsehoidjate peale. Suured kulud võivad süvendada masendust.

4. Kuumus piinab

Paljudele inimestele meeldib lämmatav kuumus ja nad armastavad end päev läbi rannas praadida. Kuid osadele mõjub kuumus väga ängistavalt. Võib-olla üritad iga nädalalõpu veeta konditsioneeritud ruumides, vaadata telerit või näppida nutiseadmeid, kuni silmad valutavad? Võib-olla väldid kuumuse tõttu tavapäraseid jalutuskäike? Võib-olla haarad kiiresti mingit ebatervislikku sööki, sest sa ei suuda kuumas köögis ise süüa teha? Ka see võib depressioonile kaasa aidata.

Mis aitab suvedepressiooni vastu?

Otsi abi. Vahet pole, mis aastaajal tunned depressiooni - otsi abi. Räägi psühholoogiga või perearstiga, kes saavad nõustada, kas vajaksid nt ravimeid.

Tee plaane. Enne kui ostad lennupileti või pakid asjad autosse, küsi endalt: kas ma tõesti tahan seda teha? Kas see reis teeb mind õnnelikuks? Võib-olla oleks koju jäämine seekord palju lõõgastavam?

Maga. Lõputu suvegrill ja tšill ning pikad päevad ei pruugi lasta sul piisavalt magada. Väsimus soodustab depressiooni. Hoolitse, et saaksid õigel ajal magama ja puhkaksid end välja.

Ole aktiivne. Paljud uuringud on kinnitanud, et füüsiline aktiivsus aitab depressiooni kontrolli all hoida. Leia võimalusi liikuda, näiteks jaluta varahommikul või õhtul, kui pole enam nii soe.

Ära liialda dieedi ja trenniga. Ära pinguta dieedi ja trenniga üle, et mahtuda kindlasti eelmise aasta päevitusriietesse. See võib sind muuta ärevaks.

Hoia ennast. Ära lase kohustustel end lämmatada. Võib-olla sa oled võtnud kohustuseks võõrustada tohutuid sõprade ja sugulaste horde? Las mõni teine korraldab ka pidusid. Ära lase tekkida suvedepressioonil vaid seetõttu, et kõik on harjunud sinu korraldatud pidudega.