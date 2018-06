2013. aastal kinnitati Kutsekojas toitumisnõustaja ning -terapeudi kutsestandardid, mis peaks olema aluseks tõenduspõhisele ja kliendikesksele tegevusele. Kutsestandard on aluseks nii koolitusprogrammidele, aga ka selleks, et anda nii klientidele, avalikkusele kui ka tööandjatele kinnitust turul tegutseja teadmiste ja oskuste vastavusest sellele, mis peab olema selles valdkonnas tegutsejal.

Eestis on praegu toitumise asjatundjaid rohkem kui kunagi varem, aga kelle nõu on usaldusväärne? Tervise Arengu Instutuudi toitumisekspert Tagli Pitsi selgitab asja lehel toitumine.ee.

Praeguseks on Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt kutse saanud kümme nõustajat ning neli terapeuti (nimed leiad tervis.ee). See on toimunud väga tihedas koostöös Tervise Arengu Instituudi ja mitmete teiste osapooltega.