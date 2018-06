Liigse joomise märgid võivad olla salakavalad, aga selge on see, et isegi väike tipsutamine mõjutab tervist, kirjutab Iltasanomat.

Ehkki sa ei joo iga päev, võid kokkuvõttes ikkagi juua liiga palju. Üks ohumärke on see, kui jood igal nädalalõpul. Nii-öelda kuivade päevade kasu läheb nulli, kui lõpuks kummutad ühe päevaga klaaside kaupa alkoholi. Kui jood korraga liiga palju, võid saada isegi alkoholimürgituse.

2. Kas oled endale korduvalt lubanud, et sa ei joo enam mitte iialgi?

Mõni lubab järgmisel päeval, et ta ei joo enam mitte kunagi, aga harva, kui ta tegelikult joomise lõpetab. Selline suhtumine näitab, et kontroll kipub käest minema.

3. Kas asetad ennast ohtu?

Alkohol tekitab muudkui peale peavalu ja halva enesetunde. Alkohol võtab pidurid ja tugevdab tundeid: üks hakkab liigselt võõraid usaldama, teine hakkab tüli norima. Purjus inimene võib olla ohtlik nii endale kui teistele. Mäluaugus võib juhtuda mida tahes.

4. Kas jätad tegemata asju, mis on sinu vastutada?

Kui sa ei jaksa enam esmaspäeva hommikul trenni minna või pole jõudu õhtul lapsi magama panna, kuna selja taga on raske nädalalõpp, oled jõudnud ohtlikule alale.

5. Kas märkad, et jood rohkem, kui oleksid tahtnud?

Kas oled vahel õhtu algul otsustanud, et ei joo, aga siis ikka otsust muutnud? Või mõelnud, et võtad ühe klaasikese veel, aga võtnud viis tükki? See on üks märkidest, et alkohol valitseb sind, mitte sina alkoholi.

6. Kas näonahk on läinud halvemaks?

Alkohol muudab ka jumet, muutes näo punetavaks ja naha kuivaks. Kui lõpetad joomise, muutub näonahk säravamaks juba mõne päeva jooksul.

7. Kas ühest klaasist enam ei piisa?

Kui sulle ei piisa enam klaasist veinist või õllest ja jood korraga aina rohkem, võib see tähendada, et sinu alkoholitaluvus on muutunud. See toimub sageli märkamatult, et vajad üha suuremaid alkoholikoguseid.

8. Kas teised muretsevad sinu joomise pärast?

On murettekitav, kui su joomine häirib ka teisi. On ohumärk, kui keegi läheneb sulle näiteks baaris ja soovitab tempot maha võtta.