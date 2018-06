Uurimuse põhjal võib sage saunatamine vähendada riski haigestuda Alzheimeri tõppe ja muudesse dementsusega seotud haigustesse. Kui uuriti mehi, kes käisid saunas 4-7 korda nädalas, siis ilmnes, et neil on 66% väiksem tõenäosus haigestuda Alzheimeri tõppe kui neil, kes saunatasid korra nädalas.

Vihmane jaaniilm pole katastroof, kui saad sauna kütte panna. Iltasanomat tõi välja, miks tasub käia sageli saunas. Aluseks on Ida-Soome Ülikoolis tehtud uurimused.

Väidetakse, et mida tihedamini saunas käia, seda väiksem on võimalus saada ajuinfarkt.

3. Väheneb südame ja veresoonkonna haiguste risk.

Uurimuse järgi väheneb neil, kes saunatavad 4-7 korda nädalas, risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse koguni 63%.

4. Leevendab astmat

Saunasoe lõdvestab lihaseid ja leevendab sageli ka astmahaigete hingamishäireid.

5. Mõjub nagu liikumine

Uuringus selgitati, et sauna tervisemõju on võrreldav liikumisel saadava koormusega. Näiteks tõuseb pulss sama kõrgeks kui keskmise koormusega liikumisel. Kõige parem kasu on muidugi siis, kui saunatamise lisaks harrastatakse ka aktiivset elustiili.

6. Saun parandab naha seisukorda

Saun ei kuivata nahka, vaid vastupidi - kaitseb seda. On täheldatud, et saunas higistamine mõjub hästi ka mõnele nahahaigusele, näiteks psoriaasile.

7. Saun lõõgastab