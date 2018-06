Piret Visnapuu-Bernardt märkis, et vanem peab lapsele edasi andma tõdemuse, et laps on alati oodatud koju. „Keeruline punkt on see, kui purjujoomine on juba toimunud – mis siis edasi saab? Aju peab pärast tegelema sellega, et tulla toime jääknähtudega – kahju on juba tehtud ning laps peab saama tulla turvalisse kohta. Igaüks saab mõjutada seda, kuidas meie järgmisel põlvkonnal läheb.“