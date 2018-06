Üldiselt varitsevad puugid rohukõrrel maapinnast paarikümne sentimeetri kõrgusel, kuid ei piisa, kui kontrollid vaid jalgu. Puuk võib liikuda kehal ülespoole, samuti pääseb puuk kergesti ülakehale, kui kummardad või lebad rohul, kirjutab Ilta-Sanomat. Kuid ükskõik, kust puugi leiad - see tuleb võimalikult kiiresti eemaldada. Nii väheneb võimalus nakatuda rasketesse haigustesse, mida levitavad puugid.

Puukidele meeldib kaenlaaluste õrn nahk.

2. Kubemepiirkond

Puuk armastab kinnituda kehavoltidesse. Puugile meeldivad niisked kohad, ka põlvetagused, rinnaalune.

3. Kõrvatagused

See on üks puukide lemmikpaiku! Kõrvataguseid on raske uurida, vajad peeglit või lähedase abi.

4. Selg ja reite tagakülg

Nendest kohtadest on raske puuki eemaldada, kuna sinna on endal raske ligi pääseda,

5. Naba

Jah, puugi võid leida ka nabast!

6. Häbemekarvad