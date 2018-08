Teadlased ütlevad, et kui kõnnid kiiresti, nii et ka käed liiguvad hoogsalt kaasa, tunned end hulga paremini. Isegi kui sa ei tunne end lausa õnnelikuna, aitab keskendunud kõndimine sul end positiivsemalt tunda.

Tahad tuju tõsta? Hoolitse, et su suunurgad oleksid ülespoole. Isegi kui teeskled naeratust, annab see ajule vastava signaali ja tunned end õnnelikumana.

3. Tööta vabatahtlikuna

Tee midagi kasulikku kogukonnale või aita sõpra. See aitab sind ennast ka: muudab su vaimset tervist ja enesetunnet. Võidavad kõik!

4. Leia uusi sõpru

On ju mõnus tunne veeta aega inimestega, kes sinust hoolivad. Ole avatud uutele suhetele - tööl, trennisaalis või mujal. Ja oska ka suhteid hoida! Uuringud näitavad, et mida rohkem oled seotud teiste inimestega, seda õnnelikumana end tunned.

5. Pane kirja, mis su elus on head

Kirjuta üles kõik head asjad oma elus. Kui pingutad, et näha asju positiivse poole pealt, aitab see sul püsida positiivsel lainel.

6. Tee trenni!

Isegi 5 minutit liikumist aitab sul end paremini tunda. Kui oled aktiivse eluviisiga, aitab see ka depressiooni eemal hoida.

7. Andesta ja unusta

Andestamine vabastab sind negatiivsetest tunnetest ja teeb ruumi sisemisele rahule. Ja see aitab sul tunda end õnnelikumana.

8. Ole kohal

Ole vaimselt kohal! Mediteeri vähemalt tund nädalas. See annab sulle suure doosi rõõmu ja rahu. See loob ka ajus muutusi, et tunneksid end õnnelikumana.

9. Kuula muusikat

Muusikal on võimas mõju meie emotsioonidele. Pane käima lemmikmuusika ja lase end sellel kaasa viia.

10. Maga piisavalt

Enamik täiskasvanutest vajab 7-8 tundi uneaega, et olla heatujuline. Oled õnnelikum, kui saad korralikult välja puhata.

11. Küsi endalt "miks"

Kui sa tajud, miks teed oma tööd, miks teed trenni või miks teed kellelegi midagi head, annab see su elule tähenduse. Kiires igapäevaelus on väga kerge kaotada kaugem siht. Nii et leia hetk, et mõelda, mida ja miks sa teed.

12. Vaigista oma sisemine kriitik

Sa ju tunned seda häält endas, mis ütleb kogu aeg, et kõik pole ikka piisavalt hästi. Katsu märgata, millal see tahab su meeleolu üle kontrolli võtta. Vahel on siemine hääl petlik ja näed asju hullemas valguses, kui need tegelikult on.

13. Mõtle oma eesmärgid läbi

Mõtle, kas su eesmärgid on realistlikud ja mida saaksid nende saavutamiseks teha. Pane need konkreetselt kirja. Mitte "teen rohkem trenni", vaid näiteks "kõnnin 30 minutit kolm korda nädalas".

14. Otsi positiivseid inimesi

Emotsioonid nakkavad. Vajad oma ellu inimesi, kes on rõõmsad, ensekindlad ja tervislikud. Sellised inimesed aitavad ka sinul end paremini tunda.

15. Otsi abi

Kui tunned end palju halvemini kui tavaliselt ja miski justkui ei aita, siis otsi üles spetsialist, mine nt psühholoogi või perearsti juurde. Kui sul on tõesti depressioon, siis selle vastu on ravi. Aga kui sul pole depressiooni, võib spetsialisti kõrvalpilk anda sulle uusi mõtteid enda kohta ja tunned end palju paremini, kui arvasid, et on üldse võimalik.