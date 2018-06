Alates 2018. aasta veebruarist on Terviseameti kinnitusel lubatud pakkuda lasteaias veganitoitu. Valdav enamik Eesti lasteaedasid (täisväärtuslikku) veganitoitu siiski ei paku.

Eesti Vegan Seltsini on jõudnud mitmete lapsevanemate negatiivsed kogemused seoses veganitoidu võimaluse puudumisega Eesti lasteaedades, millest lähtuvalt viis selts läbi uuringu “Vegantoit lasteaias”. Eesmärk oli kaardistada ühelt poolt lapsevanemate kogemusi ja ootusi seoses veganitoidu võimalustega lasteaias ja teisalt lasteaedade valmisolekut ja võimalusi lasteaias veganitoitu pakkuda. Andmeid koguti isetäidetava küsimustiku abil Google Forms keskkonnas selle aasta aprillis ja mais.

Uuringu kokkuvõtteks antakse hulk soovitusi nii lasteaedadele, kohalikele omavalitsusele kui riiklikele institutsioonidele, kelle pädevuses on laste- ja haridusasutuste toitlustamise reguleerimine ja järelevalve ning ka lapsevanematele.

Muu hulgas soovitatakse Eesti Vegani Seltsi korraldatud uuringu kokkuvõttes, et lapsevanemad, kes soovivad oma lapse lasteaias veganitoidu võimalust, peaksid lasteaeda sellest soovist teavitama isegi juhul, kui on teada, et tõenäoliselt ei ole lasteaed valmis seda soovi rahuldama.

Mida rohkem on lastevanemate poolt vastavaid soove, seda suurem on võimalus, et lasteaiad ajapikku veganitoitu pakkuma hakkavad. On tervitatav, et mõned lasteaiad on juba avatud veganitoidu pakkumisele ning koostööle lapsevanematega selles osas. Samas aga ei ole enamik lasteaedu erinevatel põhjustel veel valmis veganitoitu pakkuma. Probleemide korral peaks kõigepealt läbi rääkima lasteaia juhtkonnaga.