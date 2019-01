7 leevendavat nippi, mis võtavad kehva tuju ja valu enne päevi 

Enne päevi on tuju kehv ja meel on kurb, vaevab ärevus ja tahaks nutta. Raske on magada ja keskenduda. Nagu sellest veel vähe oleks: pea valutab, kõht valutab, rinnad on hellad ja akne lööb välja. See on PMS ehk premenstruaalne sündroom. BuenaVida pakub nippe, kuidas see aeg kergemini mööda saata.