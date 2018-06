Soomes sünnib aina vähem lapsi, ka sünnitusmaju on jäänud aastate jooksul vähemaks.

Soome terviseinstituudi andmetel sündis aastal 2017 Soomes 50 858 last, mis on 5% vähem kui aastal 2016. See on viimase 150 aasta kõige väiksem sündide arv.

Sünnituste arvu kahanemisega kahaneb ka arv, kui palju sünnitusi on ühes haiglas: keskmiselt 2026 sünnitust haigla kohta.

Aastate jooksul on vähemaks jäänud ka sünnitushaiglaid. Praegu töötab Soomes 24 sünnitushaiglat, kuid möödunud aastal oli neid veel 25. Kõikides Põhjamaades on sünnitushaiglaid kontsentreeritud, kuid Soomes on areng olnud väga kiire. Aastal 1991 oli Soomes veel 49 sünnitushaiglat.

Kõige rohkem sündis lapsi Helsingi ülikooli naistekliinikus - ligi 6000 last.