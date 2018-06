Pikal lennul istuvad inimesed tunde üksteise kõrval ja sa ei tea, mis hügieenikombed on su naabril. Valitseb uskumus, et lennukid on eriti räpased paigad. On see tõesti nii? Kui lennukeid hakati uurima, siis eeldati, et uskumus lennukitest kui suurtest bakteripesadest peab mingil määral paika, vahendab Yle.fi USAs tehtud uuringut. Haigusetekitajatel tunduvad lennukis olevat ju eriti head võimalused. Maailmas tehakse igal aastal üle 3 miljardi lennureisi ja õhus pole inimesel kuskile minna, kui keegi aevastab tema kõrval või ei pea hügieenist lugu. Lennukites on kuiv õhk ja inimesed istuvad pikki tunde üksteise kõrval. Pool õhust võetakse väljast, aga pool ringleb.

Uurijaid üllatas, et lennukite bakterid pole hullemad, kui on kodus, kontoris, kooliklassis või metroorongis. Viis tundi lennukis on sama mis veeta viis tundi töökohas, võtab uuring kokku.

Uurijad võtsid proove kümnes kaugliinilennukis kohtadest, mida reisijad kõige rohkem puudutavad: turvavööde kinnitustest, söögipindadest ja WCde ukselinkidest. Proove võeti ka lennuki õhust. Igas lennukis oli mõnevõrra erinev bakteritekooslus. Pindade ja õhu bakterites polnud väga suurt erinevust. Kuigi lennukid said vabaks süüdistusest kui eriti räpastest paikadest, ei tähenda see, et lennukist ei võiks saada haigusi. On olnud juhtumeid, kus gripi-, leetrite-, koolera - või muu raske haiguse nakkus on saadud just lennukist.