Hiljuti tehti Soome idapiiril Karjalas lausa piiripunktides tasuta HIV-kiirteste. "See on šokk!" ehmatasid paljud positiivse tulemuse peale. Seksiretked Venemaale on lõppenud kurva üllatusega just vanadele meestele.

Testimine toodi piirile seetõttu, et uusi HIV-positiivseid on leitud just piiriäärsete alade eakate meeste hulgast, kirjutab Yle.fi. Viimastel aastatel on Lõuna-Karjalas avastatud HIV-positiivsete keskmine vanus olnud üle 60 aasta. Aastal 2016 olid kõik uued HIV-positiivsed Lõuna-Karjalas üle 70-aastased mehed. Tõenäoliselt said nad viiruse Venemaalt.

Teste sai teha kolmes piiripunktis.Testimas käis umbes 80 inimest, kelle hulgast leiti ka palju HIV-positiivseid. Piiripunktides jagati ka 5000 turvaseksipakikest, milles olid kondoomid ja libestid.