Kõikidel asjadel on energia, õigemini see energia, mida sa nendele annad. Kaalu, millest võiksid loobuda, et tunda end paremini.

Vana tugitool, kus isa armastas istuda, täidab su meeled rõõmu ja õnnega. Aga see roheline vaas, mida oled alles hoidnud vaid kohustusest, kuna see on tädi kingitud suveniir. Kas see rõõmustab sind või hoopis masendab? Või see sohva, mille tegelikult valis välja su ekskaasa...

Viska kodunt välja kõik see, millega kaasnevad häirivad mälestused ja tunded. Julge asjadest lahti lasta. Vii need taaskasutuskeskusse või anneta Punasele Ristile, kus need võivad leida uue elu ja rõõmustada kedagi teist! Kui saad üleliigsetest asjadest lahti, märkad kohe, kui kaunis, valgusküllane ja kerge tundub su kodu.