Kuid aprilli alguses tunnistas Maily, et on saanud arstilt kurva uudise: ravim ei ole toiminud. Vähk oli arenenud liiga kaugele.

Ma olen siiralt tänulik nii teile, kui ka kogu Eesti rahvale, kes mulle appi tulid lootuses, et ehk siiski... Ma poleks iialgi uskunud, et on nii palju häid inimesi.

Teie fond on lihtsalt ime. Ma siiralt loodan, et teie käest saavad abi kõik, kellel seda vaja. Teisalt loodan,et teil ei oleks ühtegi abivajajat."