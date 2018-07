Põletushaavad põhjustavad rohkelt valu ning neid on üsna keeruline ravida. Enamlevinud põletushaavade allikad täiskasvanutel on tuli, kuumad vedelikud ja kontakt kuuma pinnaga. Lastel on põhjused samad, kuid teises järjekorras – esmalt kuumad vedelikud ning seejärel tuli ja pindmine kontakt. Me saame palju ära teha, et põletusi vältida, kuid neid täielikult välistada pole kahjuks võimalik. Igapäevane kokkupuude kuumusega on ju paratamatu.

Põletuse tõsidus sõltub allika kuumusest ja sellega kokkupuute ajast. Sõltuvalt kudede kahjustuste tõsidusest jagatakse põletushaavad astmetesse.

Sügav ehk III astme põletus tekib, kui kuumuse toimeaeg ületab 70 kraadi juures kõigest 1 sekundit. Isegi 48 kraadi juures on võimalik saada sama tõsine põletus, kontakti aeg peab seejuures küll olema üle viie minuti. Kui kuumalt me joome aga teed või kohvi? Nende igapäevaste jookide kuumus võib olla 80-90 kraadi. Kui sellise temperatuuriga jook peaks meile sülle pudenema, või mis veel hullem, saab laps selle laua pealt kätte ja tõmbab endale peale, on tagajärjed väga tõsised. Koheselt tekib väga tugev valuaisting, mis võib kesta tunde või isegi päevi (kui midagi kohe ette ei võeta).

Millised on meile kättesaadavad vahendid? Esimesena mõeldakse tavaliselt külma vee peale. Igal pool pole aga puhas jahe vesi kohe kättesaadav ning vee kasutamine on mõne kehapiirkonna puhul keeruline. Peale vee on muidki vahendeid, mida ollakse harjunud kasutama, kuid ükski nendest ei taga peamist: põletushaava kiiret jahutamist ja selle niiskuse tasakaalu säilimist.

Kindlasti tuleb vahetult peale põletust vältida igasuguseid õlisid, kreeme ja pantenooli. Need vahendid on vastupidise mõjuga, sest ei lase kuumusel põletushaavast väljuda. Nad võivad olla otstarbekad hiljem haava ravimisel, aga mitte esmaabis.

Parim vahend põletuse esmaabiks on BurnJel, mis sobib nii kuuma vee kui pinna, tule, päikese, keemiliste ühendite, elektri ja ka muude võimalike allikate poolt põhjustatud põletuste korral. BurnJel suudab absorbeerida kuni 1100 kraadi kuumust. See on patenteeritud koostisega originaalne toode, mis on hiljem turule toodud analoogidest efektiivsem, sest jahutab põletushaava naha normaalse temperatuurini kaks korda kiiremini. Kiirus on põletuste esmaabis määrava tähtsusega. Ajafaktorist ja teostatud ravivõtetest sõltub hilisem ravi kulg, selle pikkus ja vajaminevate kulutuste hulk. Mida pikemaks venib aeg esmaabi andmisel, seda suuremad on hilisemad komplikatsioonid (valu, taastumine, armid, ravimitele ja sidematerjalidele kuluv raha ning aeg).

Just seepärast peaks BurnJel põletusgeel alati käepärast olema – nii kodus, reisil kui ka töökohtades, kus puututakse pidevalt kokku eelpool välja toodud ohuallikatega. BurnJel on saadaval apteekides.

Burn Jel:

- peatab põlemisprotsessi

- jahutab põletust ja leevendab valu

- aitab vältida haava saastumist

- võib kasutada kõigi põletuse astmete puhul

- säilitab niisket haavakeskkonda

- kliiniliste testidega tõestatult ohutu silmadele ja limaskesta näärmetele

- ei põhjusta ärritust ega allergilisi reaktsioone

Vaata lisaks veel SIIT!